Правительство Постановлением от 14.04.2021 № 420 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, направленные на усиление адресности предоставления жилищных субсидий для обеспечение государственной социальной поддержки населения.

Об єтом сообщили в департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации.

Согласно документу, в мае 2021 года назначения жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления нового заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в мае — сентябре 2021 года, назначается начиная с мая 2021 года.

С учетом новых правил не назначают субсидию с 01.05.2021 в случаях:

наличии транспортных средств с даты выпуска которого прошло 5 лет (действовало и до этого) наличие 2 транспортных средств с даты выпуска которых прошло 15 лет (новое);

наличии транспортных средств с даты выпуска которого прошло 5 лет (действовало и до этого) наличие 2 транспортных средств с даты выпуска которых прошло 15 лет (новое); отсутствуют доходы, и / или уплата ЕСВ (действовало и раньше);

отсутствуют доходы, и / или уплата ЕСВ (действовало и раньше); при наличии задолженности сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов граждан на дату обращения (340 грн);

при наличии задолженности сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов граждан на дату обращения (340 грн); любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилья, расположенного на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе , в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, или жилья, непригодного для проживания, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (новое, такая норма действовала до мая 2015);

любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения (квартиру, дом), кроме жилья, расположенного на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе , в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, или жилья, непригодного для проживания, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (новое, такая норма действовала до мая 2015); любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных человек на 1 января года, в котором назначается жилищная субсидия (56 750 грн.) — новое;

любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных человек на 1 января года, в котором назначается жилищная субсидия (56 750 грн.) — новое; любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, назначением жилищной субсидии без обращения осуществил операции по покупке безналичной и / или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен (новое).

Но субсидия назначается, если лица:

оказывали социальные услуги, находились в местах лишения или ограничения свободы, или к ним применялись меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), применялись меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей, а также находились в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных инвалидностью, длительной болезнью, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения установленного образца, алко- или наркозависимостью, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения первичного уровня на основании справки установленного образца учреждения здравоохранения, осуществляющее деятельность по предоставлению наркологической помощи населению, в котором лицо находилось на диспансерном учете;

оказывали социальные услуги, находились в местах лишения или ограничения свободы, или к ним применялись меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), применялись меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей, а также находились в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных инвалидностью, длительной болезнью, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения установленного образца, алко- или наркозависимостью, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения первичного уровня на основании справки установленного образца учреждения здравоохранения, осуществляющее деятельность по предоставлению наркологической помощи населению, в котором лицо находилось на диспансерном учете; имели сумму среднемесячной начисленной заработной платы меньше размера минимальной заработной платы не более чем на 50 процентов (2 500), а в г. Киеве и Севастополе, областных центрах и городах областного значения — не более чем на 20 процентов (4 000), и в то же время единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование оплачен в размере не менее минимального, за все месяцы в течение указанного периода.

С 1 мая 2021 деятельность комиссий в части назначения субсидии отменяется. То есть, в случаях, когда решением комиссии назначали субсидию на сверхурочную площадь на жилье, в котором разделены лицевые счета, с 1 мая текущего года субсидия будет назначаться решением органа социальной защиты населения.

С мая текущего года субсидия не будет назначаться при наличии задолженности. Если у заявителя будет задолженность, он сможет получить субсидию только при условии: погашение задолженности; заключения договора реструктуризации; обжалования задолженности в суде.

Также с мая 2021 в случае отсутствия доходов (кроме лиц, находящихся в центре занятости, длительная болезнь) субсидия не будет назначаться.

Жилищная субсидия назначается одному из членов домохозяйства:

зарегистрированных в жилом помещении (доме) которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма;

зарегистрированных в жилом помещении (доме) которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма; которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма (аренды) жилья (далее — арендаторы), или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, в случае, когда им начисляется плата за жилищно коммунальные услуги;

которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем на основании договора найма (аренды) жилья (далее — арендаторы), или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, в случае, когда им начисляется плата за жилищно коммунальные услуги; которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае, когда они внутренне перемещенные лица.

Состав домохозяйства декларируется заявителем при обращении за назначением жилищной субсидии с добавлением к заявлению соответствующих документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу домохозяйства.

В случае, если в составе домохозяйства количество фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства меньше количества членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на фактически проживающих зарегистрированных по этому адресу членов домохозяйства. Решение о назначении субсидии в таких случаях принимаются на основании актов обследования материально-бытовых условий домохозяйства и / или документов, подтверждающих непроживание лица по адресу домохозяйства.

Жилищная субсидия предоставляется гражданам в денежной наличной форме путем перечисления структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения средств на счет гражданина, которому назначена субсидия, открытый в уполномоченном банке, выплачивается ему наличными через отделения организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания.