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Главная страница » Blog » Общество » С 1 марта Николаев перешел из “желтой” карантинной зоны в “оранжевую”

С 1 марта Николаев перешел из “желтой” карантинной зоны в “оранжевую”

С 1 марта Николаев перешел из “желтой” карантинной зоны в “оранжевую”
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1 марта Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. Николаев попал в “оранжевую”. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

На сегодня  уже три области в Украине обозначены “красными”, девять — “оранжевыми”, остальные 13 регионов — “желтыми”.

В “красную” зону к Ивано-Франковской и Черновицкой областям добавилась Житомирская область.

“Оранжевыми” являются Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ровенская и Тернопольская области. Остальные области и город Киев остаются в “желтой” зоне по уровню распространения коронавируса.

Ограничения “оранжевой” зоны:

  • запрещается деятельность хостелов, туристических баз, кроме гостиниц;
  • запрещается деятельность развлекательных учреждений и ресторанов в ночное время;
  • запрещаются плановые госпитализации в больницах;
  • запрещается работа, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • ограничение для проведения массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек. 
karantinnye zony 733x1024 - С 1 марта Николаев перешел из “желтой” карантинной зоны в “оранжевую”
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Людмила Александрова

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