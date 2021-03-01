1 марта Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. Николаев попал в “оранжевую”. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

На сегодня уже три области в Украине обозначены “красными”, девять — “оранжевыми”, остальные 13 регионов — “желтыми”.

В “красную” зону к Ивано-Франковской и Черновицкой областям добавилась Житомирская область.

“Оранжевыми” являются Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ровенская и Тернопольская области. Остальные области и город Киев остаются в “желтой” зоне по уровню распространения коронавируса.

Ограничения “оранжевой” зоны:

запрещается деятельность хостелов, туристических баз, кроме гостиниц;

запрещается деятельность развлекательных учреждений и ресторанов в ночное время;

запрещаются плановые госпитализации в больницах;

запрещается работа, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

ограничение для проведения массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.