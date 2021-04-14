Во время заседания Кабинета Министров Украины 14 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Правительство продолжает принимать меры для усиления борьбы с пандемией и в очередной раз акцентировал внимание на важности соблюдения противоэпидемических правил.

Денис Шмыгаль сообщил, что с 19 апреля физические лица — предприниматели и наемные работники из «красных» карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8000 гривен помощи от государства.

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации в максимально оперативные сроки подготовили всю необходимую инфраструктуру для осуществления выплат тем, чья деятельность пострадала в результате усиленного карантина. Как и во время усиленного карантина зимой, заявку на помощь можно будет оформить через портал или приложение «Дія», — сообщил глава правительства.

Также в ходе правительственного заседания Премьер-министр еще раз подчеркнул важность соблюдения противоэпидемических правил и отметил, что несколько областей уже вышли из «красных» карантинных зон.

Это свидетельствует, что модель адаптивного карантина работает. Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Дают результат ответственные действия местных органов власти, которые оперативно и с пониманием отреагировали на вспышки на местах, — подчеркнул глава правительства.