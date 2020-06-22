С понедельника, 22 июня, в некоторых регионах Украины будут ужесточать карантин, в остальных усилят контроль за соблюдением существующих ограничений. Нарушителей будут штрафовать. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он отметил, что именно несоблюдение карантинных требований приводит к увеличению количества инфицирования. В то же время В. Ляшко напомнил, что противоэпидемические рекомендации прописаны для:

– ресторанов и кафе;

– офисных помещений;

– парикмахерских и салонов красоты;

– спортзалов и бассейнов;

– рынков и торгово-развлекательных центров.

За что будут штрафовать:

– за отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен;

– владельцев заведений, не соблюдающих карантинных правил, будут наказывать штрафом от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.

Чтобы не платить штраф, следует не забывать, что до 31 июля в Украине запрещено:

– находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без маски или респиратора;

– находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;

– самовольно покидать места самоизоляции или обсервации;

– посещать учебные заведения в группах более 10 чел., кроме ВНО, вступительных и других экзаменов;

– устраивать массовые мероприятия с участием более 1 чел. на 5 кв м. Дистанция между участниками – не менее 1,5 м;

– работать детским учреждениям оздоровления и отдыха.