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Главная страница » Blog » Власть » С 24 марта в общественном транспорте Николаева вводится пропускной режим

С 24 марта в общественном транспорте Николаева вводится пропускной режим

2020 05 13 trollejbus scaled - С 24 марта в общественном транспорте Николаева вводится пропускной режим
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С 24 марта в общественном транспорте Николаева вводится пропускной режим

Согласно протоколу внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС г.. Николаева от 22.03.2021р №4 восстановлен ограничения на пассажирские перевозки.

Доставка осуществляется при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Работники учреждений или организаций критической инфраструктуры и учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, в частности:

  • здравоохранения
  • продовольственного обеспечения
  • управления и предоставления важнейших государственных услуг
  • энергообеспечение
  • водоснабжения
  • связь и коммуникации
  • финансовые и банковские услуги
  • функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения
  • сферы обороны
  • правопорядка и защиты
  • субъектов хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл
    ﻿

должны оформить специальные пропуска для обеспечения проезда своих работников в общественном транспорта Николаева.

Для этого необходимо перейти по ссылке: https://perepustka.mkrada.gov.ua/user/register

Пропуска вводятся в действие с 24 марта 2021 года.

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Алина Сидорова

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