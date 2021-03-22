С 24 марта в общественном транспорте Николаева вводится пропускной режим
Согласно протоколу внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС г.. Николаева от 22.03.2021р №4 восстановлен ограничения на пассажирские перевозки.
Доставка осуществляется при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
Работники учреждений или организаций критической инфраструктуры и учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, в частности:
- здравоохранения
- продовольственного обеспечения
- управления и предоставления важнейших государственных услуг
- энергообеспечение
- водоснабжения
- связь и коммуникации
- финансовые и банковские услуги
- функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения
- сферы обороны
- правопорядка и защиты
- субъектов хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл
должны оформить специальные пропуска для обеспечения проезда своих работников в общественном транспорта Николаева.
Для этого необходимо перейти по ссылке: https://perepustka.mkrada.gov.ua/user/register
Пропуска вводятся в действие с 24 марта 2021 года.
124