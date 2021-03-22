С 24 марта в общественном транспорте Николаева вводится пропускной режим

Согласно протоколу внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС г.. Николаева от 22.03.2021р №4 восстановлен ограничения на пассажирские перевозки.

Доставка осуществляется при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Работники учреждений или организаций критической инфраструктуры и учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, в частности:

здравоохранения

здравоохранения продовольственного обеспечения

продовольственного обеспечения управления и предоставления важнейших государственных услуг

управления и предоставления важнейших государственных услуг энергообеспечение

энергообеспечение водоснабжения

водоснабжения связь и коммуникации

связь и коммуникации финансовые и банковские услуги

финансовые и банковские услуги функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения

функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения сферы обороны

сферы обороны правопорядка и защиты

правопорядка и защиты субъектов хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл

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должны оформить специальные пропуска для обеспечения проезда своих работников в общественном транспорта Николаева.

Для этого необходимо перейти по ссылке: https://perepustka.mkrada.gov.ua/user/register

Пропуска вводятся в действие с 24 марта 2021 года.