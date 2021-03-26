Учитывая сложную эпидемическую ситуацию в Николаевской области, растущее количество госпитализаций пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирусной инфекцией, загруженность коек, которые подключены к подаче кислорода, решением внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 25 марта 2021 года (протокол №14), с 00.00 часов 00 минут 27 марта 2021 года на административной территории Николаевской области установлен «красный» уровень эпидемической опасности.

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