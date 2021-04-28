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180045938 2772206966425533 1684563395609804763 n 600x400 - С 3 мая в Николаеве начнутся речные пассажирские перевозки

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Главная страница » Blog » Общество » С 3 мая в Николаеве начнутся речные пассажирские перевозки

С 3 мая в Николаеве начнутся речные пассажирские перевозки

180045938 2772206966425533 1684563395609804763 n - С 3 мая в Николаеве начнутся речные пассажирские перевозки
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3 мая в Николаеве стартуют речные пассажирские перевозки на линии «Каботажный Мол — Малая Корениха». Тариф установлен в размере 25 гривен. Такое решение согласовал сегодня, 28 апреля, исполком, передает пресс-служба городского совета.

Как отмечается в решении, к участию в обслуживании населения будет привлечено ООО «Судостроительная компания« АртильМарин ».

Департамента труда и социальной защиты населения поручено заключить с обществом договор о выплате компенсаций за льготные перевозки пассажиров.

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Алина Сидорова

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