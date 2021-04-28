3 мая в Николаеве стартуют речные пассажирские перевозки на линии «Каботажный Мол — Малая Корениха». Тариф установлен в размере 25 гривен. Такое решение согласовал сегодня, 28 апреля, исполком, передает пресс-служба городского совета.

Как отмечается в решении, к участию в обслуживании населения будет привлечено ООО «Судостроительная компания« АртильМарин ».

Департамента труда и социальной защиты населения поручено заключить с обществом договор о выплате компенсаций за льготные перевозки пассажиров.