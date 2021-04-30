Согласно решению городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС на территории города установлен желтый уровень эпидемической опасности. Уже с 5 мая возобновляется учебный процесс во всех учебных заведениях Николаева. Об этом напомнили в пресс-службе городского совета.

Ограничения будут действовать:

Согласно постановлению КМУ, в учебных заведениях запрещено проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты с участием бльших чем 1 класса и в присутствии зрителей)

Также запрещается посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50 процентов соискателей образования и персонала.