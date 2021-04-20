Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что согласно п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 разд. ХІІ Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) объектом налогообложения есть легковые автомобили, с года выпуска которых миновало не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Такая стоимость определяется центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику экономического, социального развития и торговли, по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины, состоянием на 1 января налогового (отчетного) года исходя из марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя, типа горючего.

Ежегодно, до 1 февраля налогового (отчетного) года центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику экономического, социального развития и торговли, на своем официальном вебсайте размещается перечень легковых автомобилей, с года выпуска которых миновало не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, который должен содержать такие данные относительно этих автомобилей: марка, модель, год выпуска, объем цилиндров двигателя, тип горючего.

Подпунктом 267.6.3 п. 267.6 ст. 267 НКУ определено, что органы внутренних дел обязаны до 1 апреля 2015 года подать контролирующим органам по месту регистрации объекта налогообложения сведения, необходимые для расчета и производства налога физическими и юридическими лицами.

С 1 апреля 2015 года органы, которые осуществляют государственную регистрацию транспортных средств, обязаны ежемесячно в десятидневный срок после окончания календарного месяца подавать контролирующим органам сведения, необходимые для расчета и производства налога физическими и юридическими лицами, по месту регистрации объекта налогообложения состоянием на первое число соответствующего месяца.

Форма подачи информации устанавливается центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

В соответствии с п.п. 14.1.163 п. 14.1 ст. 14 НКУ первая регистрация транспортного средства — регистрация транспортного средства, которая осуществляется уполномоченными государственными органами Украины относительно этого транспортного средства в Украине впервые.

Новое транспортное средство — транспортное средство, которое не имеет актов государственной регистрации уполномоченных органов, в том числе иностранных, которые дают право на его эксплуатацию (п.п. 14.1.124 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Транспортные средства, которые использовались, — транспортные средства, на которые уполномоченными государственными органами, в том числе иностранными, выданы регистрационные документы, которые дают право эксплуатировать такие транспортные средства (п.п. 14.1.251 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов установлено постановлением Кабинета Министров Украины от 07 сентября 1998 года № 1388.

Если на транспортные средства уполномоченными государственными органами, в том числе иностранными, выданы регистрационные документы, которые дают право их эксплуатировать, то они считаются используемыми. Датой начала пользования (ввода в эксплуатацию) транспортных средств, которые были в пользовании и ввозятся на таможенную территорию Украины, считается дата их первой регистрации, определенная в регистрационных документах, которые выданы уполномоченными государственными органами и дают право эксплуатировать эти транспортные средства на постоянной основе.

В случае отсутствия регистрационных документов первой регистрации транспортных средств датой начала использования транспортного средства считается календарная дата его изготовления (день, месяц, год). В случае, если календарную дату определить невозможно, то такой датой следует считать 1 января года изготовления, указанного в регистрационных документах.

Главное управление ГНС в Николаевской области