Сегодня Понедельник, 12 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

wheelchair 4482537 1280 600x400 - В Николаеве открыли группы дневного пребывания людей с инвалидностью старше 18 лет

В Николаеве открыли группы дневного пребывания людей с инвалидностью старше 18 лет

festival mini 600x400 - В Николаеве состоится фестиваль South of Ukraine Fashion Days

В Николаеве состоится фестиваль South of Ukraine Fashion Days

covid sertifikat 600x387 - Когда заработают цифровые COVID-сертификаты

Когда заработают цифровые COVID-сертификаты

groza 600x400 - В Украину возвращаются грозы и шквалы

В Украину возвращаются грозы и шквалы

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Бизнес » С какой периодичностью обновляется в частной части Электронного кабинета информация относительно учетных данных, поданной отчетности, состояния расчетов с бюджетом, писем, запросов, регистрации налоговых накладных и других сервисов?

С какой периодичностью обновляется в частной части Электронного кабинета информация относительно учетных данных, поданной отчетности, состояния расчетов с бюджетом, писем, запросов, регистрации налоговых накладных и других сервисов?

elektronnij kabinet na fb - С какой периодичностью обновляется в частной части Электронного кабинета информация относительно учетных данных, поданной отчетности, состояния расчетов с бюджетом, писем, запросов, регистрации налоговых накладных и других сервисов?
0

Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что согласно абзацам первым — вторым п. 42 прим. 1. 2 в. 42 прим. 1 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (дальше — НКУ) Электронный кабинет обеспечивает возможность реализации плательщиками налогов прав и обязанностей, определенных НКУ и другими законами, контроль за соблюдением которых положен на контролирующие органы, и нормативно-правовыми актами, принятыми на основании и на выполнение НКУ и других законов, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, в том числе, путем:

пересмотра информации о налогоплательщике, которая собирается, используется и формируется контролирующими органами в связи с учетом налогоплательщиков и администрированием налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (дальше — ЕВ), осуществлением налогового контроля, в том числе данные оперативного учета налогов, сборов, ЕВ (в том числе данные интегрированных карточек налогоплательщиков), данные системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость, данные системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, а также получения такой информации в виде документа, который формируется автоматизировано путем выгрузки соответствующей информации из электронного кабинета с наложением квалифицированной электронной подписи должностного лица контролирующего органа и квалифицированной электронной печати контролирующего органа с применением средств квалифицированной электронной подписи или печати, которые имеют встроенные аппаратно-программные средства, которые обеспечивают защиту записанных на них данных от несанкционированного доступа, от непосредственного ознакомления со значением параметров личных ключей и их копирования.

Электронный кабинет создается и функционирует по таким принципам, как полнота функционала — наличие такого интерфейса электронного сервиса, который обеспечивает возможность реализации прав и обязанностей налогоплательщика, получения документов, предусмотренных законодательством, и информации, которая касается такого налогоплательщика, онлайн (через Интернет в режиме реального времени) или через программный интерфейс (АРI), другими средствами информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем (абзацы первый и седьмой п. 42 прим. 1. 1 ст. 42 прим. 1 НКУ).

В соответствии с п. 3 разд. ІІ Порядка функционирования Электронного кабинета, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 № 637 с изменениями и дополнениями, Электронный кабинет в процессе функционирования взаимодействует с другими информационно-телекоммуникационными системами ГНС.

Следовательно, в частной части Электронного кабинета информация относительно учетных данных, поданной отчетности, состояния расчетов с бюджетом, писем, запросов, регистрации налоговых накладных и других сервисов обновляется в режиме реального времени.

Главное управление ГНС в Николаевской области

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Жителям Николаевской области направлено 21,9 млн. грн. для получения жилищных субсидий
Next post В Украину возвращаются грозы и шквалы

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

vlcsnap 2021 06 07 17h09m37s275 600x400 - В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот