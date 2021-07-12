Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что согласно абзацам первым — вторым п. 42 прим. 1. 2 в. 42 прим. 1 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (дальше — НКУ) Электронный кабинет обеспечивает возможность реализации плательщиками налогов прав и обязанностей, определенных НКУ и другими законами, контроль за соблюдением которых положен на контролирующие органы, и нормативно-правовыми актами, принятыми на основании и на выполнение НКУ и других законов, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, в том числе, путем:

пересмотра информации о налогоплательщике, которая собирается, используется и формируется контролирующими органами в связи с учетом налогоплательщиков и администрированием налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (дальше — ЕВ), осуществлением налогового контроля, в том числе данные оперативного учета налогов, сборов, ЕВ (в том числе данные интегрированных карточек налогоплательщиков), данные системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость, данные системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, а также получения такой информации в виде документа, который формируется автоматизировано путем выгрузки соответствующей информации из электронного кабинета с наложением квалифицированной электронной подписи должностного лица контролирующего органа и квалифицированной электронной печати контролирующего органа с применением средств квалифицированной электронной подписи или печати, которые имеют встроенные аппаратно-программные средства, которые обеспечивают защиту записанных на них данных от несанкционированного доступа, от непосредственного ознакомления со значением параметров личных ключей и их копирования.

Электронный кабинет создается и функционирует по таким принципам, как полнота функционала — наличие такого интерфейса электронного сервиса, который обеспечивает возможность реализации прав и обязанностей налогоплательщика, получения документов, предусмотренных законодательством, и информации, которая касается такого налогоплательщика, онлайн (через Интернет в режиме реального времени) или через программный интерфейс (АРI), другими средствами информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем (абзацы первый и седьмой п. 42 прим. 1. 1 ст. 42 прим. 1 НКУ).

В соответствии с п. 3 разд. ІІ Порядка функционирования Электронного кабинета, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 № 637 с изменениями и дополнениями, Электронный кабинет в процессе функционирования взаимодействует с другими информационно-телекоммуникационными системами ГНС.

Следовательно, в частной части Электронного кабинета информация относительно учетных данных, поданной отчетности, состояния расчетов с бюджетом, писем, запросов, регистрации налоговых накладных и других сервисов обновляется в режиме реального времени.

Главное управление ГНС в Николаевской области