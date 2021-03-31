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Главная страница » Blog » Власть » С начала 2021 года участникам боевых действий Николаевщины передано в собственность 218 земельных участков

С начала 2021 года участникам боевых действий Николаевщины передано в собственность 218 земельных участков

2021 01 18 zemlja - С начала 2021 года участникам боевых действий Николаевщины передано в собственность 218 земельных участков
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С начала 2021 в Николаевской области процедуру оформления земли в собственность завершили 218 участников боевых действий. Для ведения личного сельского хозяйства военные получили 204 земельных участка общей площадью 452 га, для индивидуального садоводства -14 земельных участков общей площадью 1,4 га.

Всего с начала введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам боевых действий Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области предоставило военнослужащим 9206 разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков. Для индивидуального садоводства военные получат 571 участок общей площадью 64,68 га, для ведения личного сельского хозяйства — 8635 участков общей площадью 16,39 тыс. га. Процедуру оформления земли в собственность завершили 5989 участников боевых действий, получивших земельные участки общей площадью 10,94 тыс. га.

Наибольшее количество проектов землеустройства утверждено по земельным участкам в Николаевском районе — 637 участков общей площадью 1015,82 га, в Первомайском районе — 591 участков общей площадью 1137,06 га, в Вознесенском районе — 497 участка общей площадью 880,96 га, в Новобугском районе — 450 участков общей площадью 894,49 га и в Баштанском районе — 470 участков общей площадью 916,08 га.

На сайте Госгеокадастра размещена пошаговая схема действий для помощи участникам боевых действий и членам семей погибших воинов, желающих получить земельные участки.

Об этом сообщает Главное управление Госгеокадастра в Николаевской области.

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