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Главная страница » Blog » Происшествия » С начала 2021 года в водоемах Николаевщины утонули 26 человек

С начала 2021 года в водоемах Николаевщины утонули 26 человек

2020 06 29 dsns1 - С начала 2021 года в водоемах Николаевщины утонули 26 человек
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С начала 2021 года в водоемах Николаевщины утонуло 26 человек, в мае — 6, в июне — 3. Подавляющее большинство трагических случаев произошло из-за пренебрежения правилами безопасности во время рыбалки и купания. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В последние дни, подразделения ГУ ДСНС Украины в Николаевской области дважды вызывались на помощь гражданам в Николаеве. Так, 21 июня, в 19:40 по экстренному номеру «101» сообщили о том, что вблизи Варваровского моста на реке Южный Буг человек нуждается в помощи.

Аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательной части специального назначения и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления прибыли на вызов и на надувной моторной лодке Колибри КМ-360D добрались до пловца, который пытался переплыть реку в нетрезвом состоянии. 34 -летнего мужчину транспортировали на берег, где ждали уже сотрудники полиции, которые пообщались с ним об опасности купания в нетрезвом состоянии.

22 июня в 11:00, от полицейских, поступил звонок о том, что посреди реки Южный Буг (микрорайон Намыв) находится человек и нуждается в помощи. Спасатели прибыли на вызов и выяснилось, что гражданин смог добраться до берега сам.

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Алина Сидорова

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