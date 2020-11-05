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Главная страница » Blog » Происшествия » С начала года на пожарах в жилье погибло 48 жителей Николаевщины

С начала года на пожарах в жилье погибло 48 жителей Николаевщины

С начала года на пожарах в жилье погибло 48 жителей Николаевщины
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С начала года на территории Николаевской области зарегистрировано 2454 пожара, из них 826 пожаров — в жилье. В результате погибли 48 человек. Основной причиной возгораний, и как следствие гибели людей, является неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, реже — печей.

Спасатели Николаевщины, с учетом карантинных ограничений, проводят информационно-разъяснительную работу с населением, акцентируя внимание на необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в домах. Но, несмотря на рекомендации специалистов ГСЧС, граждане нередко становятся виновниками огневых случаев.

Перегрузка электросети, использование несертифицированных и самодельных приборов обогрева, неисправные печи и дымоходы, курение в постели и даже оставленная без присмотра свеча могут стать поводом для произвола огненной стихии.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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