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С «Николаевского судостроительного завода «Океан» сняли арест

С «Николаевского судостроительного завода «Океан» сняли арест
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С ПАО «Николаевский судостроительный завод» Океан «сняли арест. Об этом сообщил владелец предприятия Василий Капацина на своей странице в сети Facebook.

Василий Капацина написал, что получил решение Печерского районного суда г. Киева, в котором сказано, что прокуратура не предоставила доказательств необходимости ареста, а утверждение о его необходимости основывается на предположениях. В связи с этим, было принято решение снять арест.

Капацина считает распространение слухов о «распиле» завода «Океан» информационной войной

Напомним арест на судостроительный завод наложили в января 2020 года по ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора. Он был наложен в рамках уголовного производства открытом по факту доведения до банкротства и незаконного завладению имуществом предприятия с целью сохранения имущества.

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Алина Сидорова

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