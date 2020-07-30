С ПАО «Николаевский судостроительный завод» Океан «сняли арест. Об этом сообщил владелец предприятия Василий Капацина на своей странице в сети Facebook.

Василий Капацина написал, что получил решение Печерского районного суда г. Киева, в котором сказано, что прокуратура не предоставила доказательств необходимости ареста, а утверждение о его необходимости основывается на предположениях. В связи с этим, было принято решение снять арест.

Капацина считает распространение слухов о «распиле» завода «Океан» информационной войной

Напомним арест на судостроительный завод наложили в января 2020 года по ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора. Он был наложен в рамках уголовного производства открытом по факту доведения до банкротства и незаконного завладению имуществом предприятия с целью сохранения имущества.