6 ноября в Николаеве начинается отопительный сезон Сегодня, 4 ноября, исполком городского совета принял решение о его старте.

— Начать отопительный период на всех объектах жилищного фонда, других объектах, кроме населения, которое пользуется природным газом или электрической энергией для нужд отопления, согласно нормам и нормативам потребления с 06.11.2020. Подключение систем теплоснабжения проводить на основании нарядов, выдаваемых исполнителями услуг, — говорится в документе.

Теплоснабжающие предприятия, начиная с 06.11.2020, должны начать пуск котельных для подачи тепла потребителям г.. Николаева всех форм собственности.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.