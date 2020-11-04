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Главная страница » Blog » Власть » С пятницы потеплеет в квартирах горожан – в Николаеве стартует отопительный сезон

С пятницы потеплеет в квартирах горожан — в Николаеве стартует отопительный сезон

С пятницы потеплеет в квартирах горожан — в Николаеве стартует отопительный сезон
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6 ноября в Николаеве начинается отопительный сезон Сегодня, 4 ноября, исполком городского совета принял решение о его старте. 

— Начать отопительный период на всех объектах жилищного фонда, других объектах, кроме населения, которое пользуется природным газом или электрической энергией для нужд отопления, согласно нормам и нормативам потребления с 06.11.2020. Подключение систем теплоснабжения проводить на основании нарядов, выдаваемых исполнителями услуг, — говорится в документе.

Теплоснабжающие предприятия, начиная с 06.11.2020, должны начать пуск котельных для подачи тепла потребителям г.. Николаева всех форм собственности.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

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Елена Кораб

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