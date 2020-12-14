Уже с сегодняшнего дня, 14 декабря, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников из-за карантина, могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Так, в пакет документов должны входить:

заявление по форме, определенной приложением 1 к Порядку предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени наемных работников через карантинные мероприятия;

копия приказа о сокращении или возможном сокращении предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в период действия ограничительных противоэпидемических мероприятий;

копия сведения о наемных работниках по форме, определенной приложением 2 к Порядку.