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Главная страница » Blog » Власть » С сегодняшнего дня работодатели смогут получать прямую денежную помощь от государства

С сегодняшнего дня работодатели смогут получать прямую денежную помощь от государства

С сегодняшнего дня работодатели смогут получать прямую денежную помощь от государства
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Уже с сегодняшнего дня, 14 декабря, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников из-за карантина, могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Так, в пакет документов должны входить:

  • заявление по форме, определенной приложением 1 к Порядку предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени наемных работников через карантинные мероприятия;
  • копия приказа о сокращении или возможном сокращении предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в период действия ограничительных противоэпидемических мероприятий;
  • копия сведения о наемных работниках по форме, определенной приложением 2 к Порядку.
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Елена Кораб

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