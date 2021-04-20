Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко прокомментировал вопрос об изменении порядка получения пенсий — перевод пенсионных выплат на банковскую карточку с сентября 2021 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Мы проанализировали, что последние 5-7 лет численность получателей социальных выплат в банковских учреждениях постоянно растет. На сегодняшний день мы имеем около трети получателей, которые получают пенсию через почту, — сообщил замминистра.

По словам Виталия Музыченко, до 1 сентября человек может самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который будет отвечать ее требованиям.

Доставка пенсий домой за счет бюджетных средств будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постороннем уходе.

В соответствии с условиями договора предусмотрено, что у банков есть возможность обеспечивать доставку соответствующих выплат и другим категориям получателей. Поэтому на сегодняшний день, мы говорим о том, что это даст возможность развития банковского сектора и банковских услуг, в частности, POS-терминалов, в том числе и в сельской местности, — подчеркнул Виталий Музыченко.

Напомним

Перевести получения пенсионных выплат на банковскую карту можно в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату.

Если граждане до сентября не выбирают банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует их об этом.