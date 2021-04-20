Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко прокомментировал вопрос об изменении порядка получения пенсий — перевод пенсионных выплат на банковскую карточку с сентября 2021 года. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
По словам Виталия Музыченко, до 1 сентября человек может самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который будет отвечать ее требованиям.
Доставка пенсий домой за счет бюджетных средств будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постороннем уходе.
Напомним
Перевести получения пенсионных выплат на банковскую карту можно в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату.
Если граждане до сентября не выбирают банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует их об этом.
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