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Главная страница » Blog » Власть » С улицы Соборной исчезли около 70 рекламных конструкций

С улицы Соборной исчезли около 70 рекламных конструкций

С улицы Соборной исчезли около 70 рекламных конструкций
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На Соборной демонтировали 70 рекламных конструкций, которые висели на фонарных столбах. Владельцев о таких намерениях власти предупредили заранее, впрочем рекламщики так и их и не убрали.

Недавно обратились к предпринимателям с просьбой самостоятельно убрать свою собственность. Но понимания не встретили. Поэтому демонтировали в принудительном порядке. На мой взгляд, Соборная без этого визуального мусора выглядит лучше. В следующем году уборка рекламы со столбов продолжится, — написал в Фейсбуке директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

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