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2 - САД начала ремонтировать Ингульский мост
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Главная страница » Blog » Власть » САД начала ремонтировать Ингульский мост

САД начала ремонтировать Ингульский мост

САД начала ремонтировать Ингульский мост
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Сейчас ремонт проводят на одной полосе (без перекрытия движения).

Вынуждены действовать сами: мэрия Николаева не может договориться о ремонте Ингульского моста с САД

Дорожники должны очистить разрушенное асфальтобетонное покрытие, сделать современную гидроизолирующую мембрану, уложить покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси с использованием модифицированной добавки.

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый объясняет такое состояние дорожного покрытия на мосту несвоевременным ремонтом, движением перегруженного транспорта и недофинансированием ремонта.

Разрушение автомобильных дорог в Николаевской области вызвано рядом факторов: нарушением межремонтных сроков, движением перегруженного транспорта, ежегодное недофинансирование ремонтных работ. Кроме того, следует учитывать, что 90% всех местных автодорог области, в том числе территориальных, строились в 70-80 годах прошлого века и они спроектированы под максимальную нагрузку 6 тонн на ось. На разрушение покрытия на мосту влияет и резкое увеличение интенсивности дорожного движения, в том числе и транзитного автотранспорта.
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Алина Сидорова

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