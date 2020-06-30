Во вторник, 30 июня, в Украине проходит ВНО по украинскому языку и литературе. На обязательное для всех участников независимого оценивания тестирование зарегистрировались 369 562 лица. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Согласно сообщению, в этом году для участников создано 24 970 аудиторий в 1 522 пунктах тестирования. Допуск участников в пункт, чтобы избежать скопления у входа, начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Опыт прошлого года показал, что этого времени достаточно, чтобы все участники своевременно прошли термометрию и идентификацию участников ВНО.

Как отметили в УЦОКО, вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Кроме этого, украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования.

С температурой выше 37,2, кашлем и насморком не пропустят. Для всех, кто пропустил основную сессию по уважительной причине, сделают дополнительные.