Сегодня Вторник, 30 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

2 - Самое массовое ВНО: сегодня абитуриенты сдают тесты по украинскому языку и литературе
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Пожар в центре Николаева: горел салон красоты

Пожар в центре Николаева: горел салон красоты

ДТП возле села Шевченково: лоб в лоб столкнулись Fiat и ЗАЗ

ДТП возле села Шевченково: лоб в лоб столкнулись Fiat и ЗАЗ

САД начала ремонтировать Ингульский мост

САД начала ремонтировать Ингульский мост

Бухгалтер одного из детских домов Николаева присвоила зарплаты воспитателей

Бухгалтер одного из детских домов Николаева присвоила зарплаты воспитателей

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Самое массовое ВНО: сегодня абитуриенты сдают тесты по украинскому языку и литературе

Самое массовое ВНО: сегодня абитуриенты сдают тесты по украинскому языку и литературе

Самое массовое ВНО: сегодня абитуриенты сдают тесты по украинскому языку и литературе
0

Во вторник, 30 июня, в Украине проходит ВНО по украинскому языку и литературе. На обязательное для всех участников независимого оценивания тестирование зарегистрировались 369 562 лица. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Согласно сообщению, в этом году для участников создано 24 970 аудиторий в 1 522 пунктах тестирования. Допуск участников в пункт, чтобы избежать скопления у входа, начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Опыт прошлого года показал, что этого времени достаточно, чтобы все участники своевременно прошли термометрию и идентификацию участников ВНО.

Как отметили в УЦОКО, вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
  • паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Кроме этого, украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования.

С температурой выше 37,2, кашлем и насморком не пропустят. Для всех, кто пропустил основную сессию по уважительной причине, сделают дополнительные.  

Spread the love
  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине зафиксировано еще два случая гибели на воде
Next post В Николаевской области выявлено 3 новых случая COVID-19

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков