Сегодня Вторник, 30 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

962d985 600x400 - СБУ провела 20 обысков у представителей ОО «Украинский Выбор»

СБУ провела 20 обысков у представителей ОО «Украинский Выбор»

vakcinacija 600x400 - Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

vakcina registracija 600x400 - Как записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19

Как записаться в список ожидания на вакцинацию против COVID-19

165401 n 600x400 - Николаевские каратисты одержали победу на чемпионате Украины по киокусин каратэ

Николаевские каратисты одержали победу на чемпионате Украины по киокусин каратэ

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » СБУ провела 20 обысков у представителей ОО «Украинский Выбор»

СБУ провела 20 обысков у представителей ОО «Украинский Выбор»

962d985 - СБУ провела 20 обысков у представителей ОО «Украинский Выбор»
0

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении членов Общественной организации «Украинский Выбор». Сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятая доказательная база приложена к материалам дела.

В ходе досудебного расследования проверяется содействие представителей организации проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь.

Досудебным следствием уже установлено, что члены ОО «Всеукраинское общественное движение « Украинский выбор » во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти. Они стали членами избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

Участники НВФ противоправно преследовали проукраински настроенных активистов, захватывали административные здания органов власти Украины и осуществляли охрану незаконно созданных избирательных участков в АР Крым и в Севастополе во время проведения так называемого референдума 16.03.2014.

Следователи Службы безопасности Украины продолжают следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Ранее уличенным представителям ОО уже объявили о подозрениях по этим статьям.

Продолжается досудебное следствие.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

2020 12 10 pitanie 600x400 - В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания

В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания