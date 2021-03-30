Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении членов Общественной организации «Украинский Выбор». Сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следственные действия происходили в более 10 регионах страны. Изъятая доказательная база приложена к материалам дела.

В ходе досудебного расследования проверяется содействие представителей организации проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь.

Досудебным следствием уже установлено, что члены ОО «Всеукраинское общественное движение « Украинский выбор » во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти. Они стали членами избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

Участники НВФ противоправно преследовали проукраински настроенных активистов, захватывали административные здания органов власти Украины и осуществляли охрану незаконно созданных избирательных участков в АР Крым и в Севастополе во время проведения так называемого референдума 16.03.2014.

Следователи Службы безопасности Украины продолжают следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Ранее уличенным представителям ОО уже объявили о подозрениях по этим статьям.

Продолжается досудебное следствие.