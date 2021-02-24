Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконной вырубки больших объемов древесины на территории Государственного предприятия «Вознесенское лесное хозяйство».

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовали двое должностных лиц лесхоза и руководители аффилированных коммерческих структур.

Дельцы незаконно вырубали деревья ценных пород и вывозили их с территории госпредприятия для сбыта без соответствующих разрешительных документов.

Установлено, что для нелегальной реализации очередной партии лесосырья злоумышленники подготовили 60 кубических метров акации.

Фото: Управления СБ Украины в Николаевской области

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски в административных помещениях лесхоза и его структурного подразделения, а также по адресам проживания участников сделок и в местах хранения вырубленной древесины.

Устанавливается точная сумма причиненного государству ущерба через противоправную деятельность.

Мероприятия по документированию фактов правонарушений проводились совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенным в Николаеве, при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.