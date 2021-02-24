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Главная страница » Blog » Криминал » СБУ разоблачила должностных лиц лесхоза на незаконной вырубке ценной древесины на Николаевщине

СБУ разоблачила должностных лиц лесхоза на незаконной вырубке ценной древесины на Николаевщине

СБУ разоблачила должностных лиц лесхоза на незаконной вырубке ценной древесины на Николаевщине
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Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконной вырубки больших объемов древесины на территории Государственного предприятия «Вознесенское лесное хозяйство».

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовали двое должностных лиц лесхоза и руководители аффилированных коммерческих структур.

Дельцы незаконно вырубали деревья ценных пород и вывозили их с территории госпредприятия для сбыта без соответствующих разрешительных документов.

Установлено, что для нелегальной реализации очередной партии лесосырья злоумышленники подготовили 60 кубических метров акации.

154078064 1397511860592925 1008042026782571478 o 1024x695 - СБУ разоблачила должностных лиц лесхоза на незаконной вырубке ценной древесины на Николаевщине
Фото: Управления СБ Украины в Николаевской области

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски в административных помещениях лесхоза и его структурного подразделения, а также по адресам проживания участников сделок и в местах хранения вырубленной древесины.

Устанавливается точная сумма причиненного государству ущерба через противоправную деятельность.

Мероприятия по документированию фактов правонарушений проводились совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенным в Николаеве, при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

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Татьяна Корбун

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