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СБУ в Николаеве задержала фальшивомонетчиков

СБУ в Николаеве задержала фальшивомонетчиков
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В Николаеве сотрудники СБУ задержали организаторов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм фальшивых долларов США. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

c6a4b334dbb37dde53868b657f657080 - СБУ в Николаеве задержала фальшивомонетчиков

«Сотрудники СБУ установили, что участники системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленники действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 тысяч долларов США.

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Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками почти 20 тысяч фальшивых долларов США. Их задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Людмила Александрова

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