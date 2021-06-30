30 июня на территории одной из военно-воздушных баз в Николаевской области стартовал день авиационного компонента украинского-американских учений. Пилоты боевых ударных вертолетов вместе с коллегами из ВВС США отработают ряд условно боевых ситуаций и продемонстрируют свой профессионализм наблюдателям НАТО и СМИ.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

На Николаевщине расположен второй по величине в Украине военный гарнизон с численностью более 3 тысяч военных. Там уже приняли и разместили участников учений из США, Великобритании, Польши и других государств. Они будут наблюдать за стартом дня авиационного компонента украинского-американских учений. Пилоты тяжелых ударных вертолетов ВВС Украины продемонстрируют коллегам из НАТО свои навыки и выполнят ряд условных задач и боевые стрельбы.

В авиационной миссии участвуют тяжелые транспортные самолеты. Наблюдатели из США, Великобритании и Польши с земли будут оценивать действия украинских военных и давать советы офицерам ВСУ. Также на военной базе присутствует большое количество иностранных журналистов.