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Главная страница » Blog » Общество » Седьмая годовщина начала АТО: в Николаеве почтили память погибших защитников Украины

Седьмая годовщина начала АТО: в Николаеве почтили память погибших защитников Украины

172654 - Седьмая годовщина начала АТО: в Николаеве почтили память погибших защитников Украины
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13 апреля 2014 года в Украине было объявлено о начале антитеррористической операции. Это был ответ на агрессию против нашей страны. Проведение АТО позволило принести мир на значительную территорию, которая тогда была захвачена боевиками. В 2018 году антитеррористическую операцию переформатировали в операцию объединенных сил.

Уже 7 лет идет борьба нашей страны за свою независимость и право самостоятельно выбирать свою судьбу. За это время тысячи наших защитников отдали свою жизнь за Украину. 179 из них — жители Николаевщины.

Сегодня, 13 апреля, в Николаеве состоялись памятная церемония по случаю 7-й годовщины начала АТО. Память погибших Героев почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориалу «Струны памяти».

по информации отдела информационного обеспечения Николаевского городского совета

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Алина Сидорова

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