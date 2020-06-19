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2 - Сегодня - День фермера. Сельхозпроизводители Украины свой профессиональный праздник отмечают впервые
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Сегодня — День фермера. Сельхозпроизводители Украины свой профессиональный праздник отмечают впервые

Сегодня — День фермера. Сельхозпроизводители Украины свой профессиональный праздник отмечают впервые
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В соответствии с Указом Президента Украины от 18.06.2020 №234/2020, впервые в Украине 19 июня официально отмечают праздник — «День фермера».

Этот праздник посвящен чествованию вклада фермерских хозяйств в развитие агропромышленного сектора и продовольственной безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, на Николаевщине осуществляют производство сельскохозяйственной продукции 3100 фермерских хозяйств, из них занимаются животноводством — 16.

Площадь сельскохозяйственных угодий в пользовании составляет 373,9 тыс га.

В среднем на одно хозяйство приходится 120,6 га сельскохозяйственных угодий.

Фермерские хозяйства области в своей деятельности охватывают широкий спектр аграрного производства, а именно:  овощеводство, садоводство, органическое производство, семеноводство, пчеловодство и птицеводство.

Лидерами среди фермеров является ФХ «Владам», ФХ «Орбита», ФХ «Велес — 2007», ФХ «Золотая рыбка», ФХ «Чернохатовэ», ФХ «МТД», ФХ «Король», ФХ «Закревского — 2010», ФХ «Аннушка», ФХ «Добробут».

Во 2019 году производство продукции сельского хозяйства фермерскими хозяйствами составило 19% от общеобластного объема сельскохозяйственного производства, в т.ч. продукция растениеводства — 21,3%, продукция животноводства — 1,0%.

Вклад фермерских хозяйств в производство сельскохозяйственной продукции области составляет 21,9% зерновых и зернобобовых культур, 22,0% подсолнечника, 6,2% овощных культур, 0,7% картофеля, 1,4% мяса (в убойной массе), 1,1% молока, 0,1% яиц, 4,2% шерсти.

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Елена Кораб

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