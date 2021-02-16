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Главная страница » Blog » Власть » «Сегодня нет оснований считать, что тариф на транспортировку газа завышен», – председатель НКРЭКУ

«Сегодня нет оснований считать, что тариф на транспортировку газа завышен», — председатель НКРЭКУ

«Сегодня нет оснований считать, что тариф на транспортировку газа завышен», — председатель НКРЭКУ
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Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка» сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, передает Николаевская облгосадминистрация.

По его словам, до 50% тарифа составляет стоимость технологического газа, который сжигается, чтобы доставить газ в дома.

В тарифе годовая стоимость заложена 5 850 грн без НДС, поэтому говорить, что завышенный тариф в этом компоненте, нет оснований, — заверил Тарасюк.

Также он отметил, что до 30% тарифа — это заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний.

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Алина Сидорова

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