Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка» сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, передает Николаевская облгосадминистрация.

По его словам, до 50% тарифа составляет стоимость технологического газа, который сжигается, чтобы доставить газ в дома.

В тарифе годовая стоимость заложена 5 850 грн без НДС, поэтому говорить, что завышенный тариф в этом компоненте, нет оснований, — заверил Тарасюк.

Также он отметил, что до 30% тарифа — это заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний.