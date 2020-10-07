В среду николаевцы простились с погибшими при крушении АН-26 курсантами. Как сообщалось, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет. В катастрофе погибли 26 человек, среди них были курсанты Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины им. Ивана Кожедуба николаевцы Владимир Олабин и Андрей Померанцев.

Церемония прощания прошла у мемориального комплекса отряда Константина Ольшанского. Чтобы поддержать семьи погибших курсантов и провести ребят в последний путь к мемориалу пришли сотни николаевцев — представители власти, работники предприятий, общественные активисты, военнослужащие, молодежь.

Владимиру Олабин и Андрею Померанцеву было, соответственно, 20 и 26 лет. Их тела 6 октября самолет доставил на аэродром Кульбакино. Присутствующие почтили память курсантов минутой молчания.

В Николаевской области 7 октября объявили днем траура.