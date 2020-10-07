Сегодня Четверг, 8 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Житель Очакова купил авто по интернету: деньги перевел, а транспорт не получил

Житель Очакова купил авто по интернету: деньги перевел, а транспорт не получил

Николаевская киберполиция нуждается в молодых талантах

Николаевская киберполиция нуждается в молодых талантах

Предприимчивый крымчанин «погорел» на расчетах фальшивыми деньгами в Николаевской области

Предприимчивый крымчанин «погорел» на расчетах фальшивыми деньгами в Николаевской области

Центр обслуживания клиентов «Николаевгаза» ушел на карантин

Центр обслуживания клиентов «Николаевгаза» ушел на карантин

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » Сегодня николаевцы простились с погибшими при крушении АН-26 курсантами

Сегодня николаевцы простились с погибшими при крушении АН-26 курсантами

Сегодня николаевцы простились с погибшими при крушении АН-26 курсантами
0

В среду николаевцы простились с погибшими при крушении АН-26 курсантами. Как сообщалось, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет. В катастрофе погибли 26 человек, среди них были курсанты Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины им. Ивана Кожедуба николаевцы Владимир Олабин и Андрей Померанцев.

vlcsnap 2020 10 07 11h15m33s075 1024x581 - Сегодня николаевцы простились с погибшими при крушении АН-26 курсантами

Церемония прощания прошла у мемориального комплекса отряда Константина Ольшанского. Чтобы поддержать семьи погибших курсантов и провести ребят в последний путь к мемориалу пришли сотни николаевцев — представители власти, работники предприятий, общественные активисты, военнослужащие, молодежь.

vlcsnap 2020 10 07 11h16m46s929 1024x581 - Сегодня николаевцы простились с погибшими при крушении АН-26 курсантами

Владимиру Олабин и Андрею Померанцеву было, соответственно, 20 и 26 лет. Их тела 6 октября самолет доставил на аэродром Кульбакино. Присутствующие почтили память курсантов минутой молчания.

vlcsnap 2020 10 07 11h17m12s134 1024x581 - Сегодня николаевцы простились с погибшими при крушении АН-26 курсантами

В Николаевской области 7 октября объявили днем траура.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Супружеская пара из Николаева выясняла отношения с помощью холодного оружия
Next post 7 октября в Николаевской области - День траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной