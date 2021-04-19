Выставка местных издательств «Николаевская книга» является одним из центральных событий николаевского культурного года.

В 2021 году выставка состоится онлайн с 19 по 24 апреля. В эти дни представляют 113 новых книг десять николаевских издательств и издательских центров, а именно: издатели Ирина Гудым, Василий Торубара, Лев Траспов, Павел Шамрай, Виктор Швец, издательства «Илион» и «Яслав», издательские центры НОИППО, НУК им. адмирала Макарова и ЧНУ им. П. Могилы.

Главными точками онлайн-доступа к событиям «Николаевской книги-2021» станут сайты, ютуб-каналы, фейсбук-аккаунты, блоги организаторов и партнеров.

Онлайн-контент выставки будет представлен широким спектром видеопродукции: экскурсиями, обзорами, интервью с книгоиздателями и авторами, буктрейлерами на книги николаевских авторов, видеочтением произведений и тому подобное.

Отметим, что книжный форум ежегодно проходит в конце апреля и приурочен к Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля. История Форума началась еще в 2003 году, когда Центральная городская библиотека им. М. Л. Кропивницкого инициировала идею создания локации, где могли бы встречаться люди, заинтересованные в развитии николаевской культурной литературной среды — авторы книг и издатели, художники, любители чтения, где можно пообщаться, отдохнуть, наполниться новыми идеями и впечатлениями, приобрести новые книги.

Мероприятие проходит при поддержке управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской облгосадминистрации и управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

по информации Николаевской облгосадминистрации