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Сегодня в Украине начинается вакцинация против COVID-19

Сегодня в Украине начинается вакцинация против COVID-19
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С сегодняшнего дня в Украине начинается прививочная кампания против COVID-19. Первые вакцины в 7 утра отправились в регионы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Задача — провести вакцинацию в максимально сжатые сроки, чтобы медики вовремя получили защиту. Об этом во время брифинга заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что по итогам его визита в Индию удалось выполнить несколько стратегических задач: ускорить доставку вакцины в Украину, договориться о дополнительной партии и провести переговоры на ближайшую перспективу.

Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа по планам Минздрава и имеет договоренности для вакцинации на следующие этапы. Мы получили надежную вакцину от признанного в мире производителя — британско-шведской компании AstraZeneca (CoviShield), которая соответствует стандартам безопасности и качества и широко используется ведущими странами Европы и мира, — сказал Максим Степанов.

Также в рамках пребывания в Индии удалось договориться о дополнительной партии американской вакцины NovaVax и предварительно законтрактовать вакцины других производителей, в частности индийского «Коваксин» от «Бхарат Байотек» ( «Bharat Biotech»). Вакцина прошла три этапа клинических испытаний, в последнем из которых приняло участие более 25 000 участников. Результаты этих испытаний опубликованы во всемирно известных научных журналах The Lancet и NatureResearch.

Ученые пришли к выводу, что вакцины действенные и безопасные. Препарат уже получил разрешение на применение в экстренных условиях. Теперь имеем договоренности о потенциальной возможности поставки этой вакцины в Украину.

На сегодня Украина ожидает такие поставки вакцин:

  • Pfizer — более 100 тыс доз
  • Sinovac — около 2 млн доз
  • AstraZeneca (CoviShield) — почти 4 млн доз
  • NovaVax — 15 млн доз со сроком поставки ориентировочно в июле этого года
Программа вакцинации в Украине выполняется в плановые сроки и в соответствии с Дорожной картой Минздрава. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы наши медики, а затем и все украинцы получили безопасные, эффективные и качественные вакцины от признанных миром производителей, — заявил Максим Степанов.

Напомним, что на первом этапе вакцинации будут прививать медиков, работающих с больными COVID, бригады скорой помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых, военных на фронте.

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Алина Сидорова

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