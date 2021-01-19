Вторник, 19 января, последний день, когда будущие абитуриенты могу зарегистрироваться на пробное ВНО. Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Зарегистрироваться можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования: заполнить электронную регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ВНО в сроки, указанные на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Каждый зарегистрированный может самостоятельно проверить в кабинете участника пробного ВНО факт поступления средств (не ранее чем через семь календарных дней с момента оплаты).

Обращаем внимание, что регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.