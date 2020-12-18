В четверг, 18 декабря, состоялась ІІ внеочередная сессия Николаевского городского совета. Одним из вопросов в повестке дня был выбор секретаря горсовета.

Единственной выдвинутой на голосование кандидатурой стал представитель партии «Пропозиція» Дмитрий Фалько. Путем тайного голосования его поддержали 35 депутатов, 1 — воздержался. Следует отметить, что на момент голосования в зале присутствовали мэр Александр Сенкевич и 54 народных избранника, 19 из них отказались брать бюллетени для голосования.

Напомним, в предыдущем созыве должность секретаря занимала представитель партии БПП (ЕС) Татьяна Казакова.

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