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Главная страница » Blog » Власть » Сельские амбулатории Николаевщины получили новые машины

Сельские амбулатории Николаевщины получили новые машины

mashiny - Сельские амбулатории Николаевщины получили новые машины
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10 служебных автомобилей «Renault Duster» получили амбулатории общей практики — семейной медицины Николаевщины. Учитывая особенности медицинской реформы, власть ожидает, что эти машины повысят оперативность оказания помощи и сделают доступным медицинское обслуживание для жителей самых отдаленных уголков области.

Новые машины будут обслуживать жителей Бугской, Прибужанской, Галициновской, Березнеговатской, Врадиевской, Мостовской, Каменномостовской, Константиновской сельских и поселковых общин. Транспорт был приобретен за счет субвенции из государственного бюджета, выделенной на развитие сельской медицины.

Кроме машин в область передали еще шесть новых комплексов для телемедицины.

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Алина Сидорова

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