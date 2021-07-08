10 служебных автомобилей «Renault Duster» получили амбулатории общей практики — семейной медицины Николаевщины. Учитывая особенности медицинской реформы, власть ожидает, что эти машины повысят оперативность оказания помощи и сделают доступным медицинское обслуживание для жителей самых отдаленных уголков области.

Новые машины будут обслуживать жителей Бугской, Прибужанской, Галициновской, Березнеговатской, Врадиевской, Мостовской, Каменномостовской, Константиновской сельских и поселковых общин. Транспорт был приобретен за счет субвенции из государственного бюджета, выделенной на развитие сельской медицины.

Кроме машин в область передали еще шесть новых комплексов для телемедицины.