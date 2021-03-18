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Сельскими старостами Сухоеланецкой ОТГ налоговики объяснили, как декларировать доходы

dsc 0075 - Сельскими старостами Сухоеланецкой ОТГ налоговики объяснили, как декларировать доходы
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В рамках проведения информационно-разъяснительной кампании относительно декларирования гражданами доходов, полученных в 2020 году, расширения базы налогообложения и увеличения поступлений в местные бюджеты, 16 марта проведена рабочая встреча специалистов Главного управления ГНС в Николаевской области с представителями Сухоеланецкой ОТГ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

Во встрече участвовали и. о. заместителя начальника ГУ ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина, начальник управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области Галина Боненко, начальник Новоодесской ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области Виктор Антоневич, глава  Сухоеланецкой ОТГ Александр Постыка, сельские старосты Сухоеланецкой ОТГ (Сухоеланецкий, Антоновский, Бугский, Воронцовский, Новошмидтовский сельские советы).

dsc 0046 1024x710 - Сельскими старостами Сухоеланецкой ОТГ налоговики объяснили, как декларировать доходы

Ольга Купчишина отметила, что целью проведения встречи является координация совместных усилий относительно привлечения к декларированию граждан, которые получили доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена непосредственно физическим лицом на земельных участках (паях) площадью более 2 гектаров.

«Во время проведения кампании декларирования, особое внимание мы уделяем привлечению к налогообложению «единоличников», поскольку эта категория налогоплательщиков является достаточно численной и имеет достаточно большой потенциал в наполнении местных бюджетов. Именно поэтому, представители территориальных общин должны быть также заинтересованы в привлечении к налогообложению данной категории граждан, ведь рост благосостояния жителей каждой громады и государства в целом зависит от уровня наполнения бюджета», — отметила Ольга Купчишина.

Как сообщила Галина Боненко, на территории Сухоеланецкой ОТГ 1375 граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки, должны подать декларацию о доходах, полученных в 2020 году. Она призвала сельских старост и землеустроителей активизировать разъяснительную работу среди населения относительно необходимости предоставления деклараций об имущественном состоянии и доходах и уплате соответствующих налогов и сборов в бюджет.

По словам главы Сухоеланецкой ОТГ Александра Постыки, в период децентрализации чрезвычайно важной является налоговая дисциплина плательщиков, которые проживают и работают на территории ОТГ. Именно поэтому, приоритетным направлением сейчас должно быть стопроцентное привлечение граждан к декларированию и повышение размера задекларированного ими дохода. По результатам обсуждения обе стороны пришли к выводу, что лишь открытое сотрудничество налоговой службы и органов местного самоуправления обеспечит возможность мобилизации поступлений налогов и сборов в местный бюджет и способствует решению проблемных вопросов развития территориальных громад.

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Людмила Александрова

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