В рамках проведения информационно-разъяснительной кампании относительно декларирования гражданами доходов, полученных в 2020 году, расширения базы налогообложения и увеличения поступлений в местные бюджеты, 16 марта проведена рабочая встреча специалистов Главного управления ГНС в Николаевской области с представителями Сухоеланецкой ОТГ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

Во встрече участвовали и. о. заместителя начальника ГУ ГНС в Николаевской области Ольга Купчишина, начальник управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области Галина Боненко, начальник Новоодесской ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области Виктор Антоневич, глава Сухоеланецкой ОТГ Александр Постыка, сельские старосты Сухоеланецкой ОТГ (Сухоеланецкий, Антоновский, Бугский, Воронцовский, Новошмидтовский сельские советы).

Ольга Купчишина отметила, что целью проведения встречи является координация совместных усилий относительно привлечения к декларированию граждан, которые получили доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена непосредственно физическим лицом на земельных участках (паях) площадью более 2 гектаров.

«Во время проведения кампании декларирования, особое внимание мы уделяем привлечению к налогообложению «единоличников», поскольку эта категория налогоплательщиков является достаточно численной и имеет достаточно большой потенциал в наполнении местных бюджетов. Именно поэтому, представители территориальных общин должны быть также заинтересованы в привлечении к налогообложению данной категории граждан, ведь рост благосостояния жителей каждой громады и государства в целом зависит от уровня наполнения бюджета», — отметила Ольга Купчишина.

Как сообщила Галина Боненко, на территории Сухоеланецкой ОТГ 1375 граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки, должны подать декларацию о доходах, полученных в 2020 году. Она призвала сельских старост и землеустроителей активизировать разъяснительную работу среди населения относительно необходимости предоставления деклараций об имущественном состоянии и доходах и уплате соответствующих налогов и сборов в бюджет.

По словам главы Сухоеланецкой ОТГ Александра Постыки, в период децентрализации чрезвычайно важной является налоговая дисциплина плательщиков, которые проживают и работают на территории ОТГ. Именно поэтому, приоритетным направлением сейчас должно быть стопроцентное привлечение граждан к декларированию и повышение размера задекларированного ими дохода. По результатам обсуждения обе стороны пришли к выводу, что лишь открытое сотрудничество налоговой службы и органов местного самоуправления обеспечит возможность мобилизации поступлений налогов и сборов в местный бюджет и способствует решению проблемных вопросов развития территориальных громад.