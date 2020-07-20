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Семь лет проведет за решеткой житель Александровки за убийство жены

Семь лет проведет за решеткой житель Александровки за убийство жены
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О судебном приговоре для 38-летнего жителя пгт Александровка Вознесенского района, который до смерти избил свою жену, сообщили в Прокуратуре Николаевской области.

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Доказано, что обвиняемый в марте этого года, на почве внезапно возникшего конфликта, умышленно нанес 27-летней женщине больше сорока ударов по различным частям тела, преимущественно в область головы. Женщина от полученных травм скончалась.

По результатам рассмотрения уголовного производства суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев.

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Алина Сидорова

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