

О судебном приговоре для 38-летнего жителя пгт Александровка Вознесенского района, который до смерти избил свою жену, сообщили в Прокуратуре Николаевской области.

Смерть жены депутата областного совета: выясняются обстоятельства

Доказано, что обвиняемый в марте этого года, на почве внезапно возникшего конфликта, умышленно нанес 27-летней женщине больше сорока ударов по различным частям тела, преимущественно в область головы. Женщина от полученных травм скончалась.

По результатам рассмотрения уголовного производства суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев.