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Главная страница » Blog » Криминал » Семейная пара из Южноукраинска попалась на уловку мошенников, что стоило им 100 тысяч гривен

Семейная пара из Южноукраинска попалась на уловку мошенников, что стоило им 100 тысяч гривен

Семейная пара из Южноукраинска попалась на уловку мошенников, что стоило им 100 тысяч гривен
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24 февраля в отделение полиции № 3 Вознесенского РУ поступило два заявления от семейной пары о совершении в отношении них мошеннических действий. Женщина рассказала полицейским, что ей на мобильный позвонил якобы представитель банка и сообщил о том, что с ее карточкой проводят незаконные действия. Чтобы не потерять свои деньги, нужно перевести их на новый созданный счет, но другого банка. В ходе разговора мошенник предложил потерпевшей обезопасить таким образом и сбережения ее мужа, на что женщина согласилась. Собственноручно она перечислила семейные деньги на счет, который ей предоставил псевдопредставитель банка. Лишь позже заявительница поняла, что это был аферист, а семья осталась без средств к существованию.

Следователи по указанным фактам начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми людьми, которые в телефонном разговоре представляются работниками банков или других организаций или соцслужб. Не спешите отдавать свои деньги, а сначала проверьте с кем вы имеете дело. Лучше посетите отделение банка и узнайте ответы на вопросы, которые вас интересуют, лично.

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Алина Сидорова

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