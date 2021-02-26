24 февраля в отделение полиции № 3 Вознесенского РУ поступило два заявления от семейной пары о совершении в отношении них мошеннических действий. Женщина рассказала полицейским, что ей на мобильный позвонил якобы представитель банка и сообщил о том, что с ее карточкой проводят незаконные действия. Чтобы не потерять свои деньги, нужно перевести их на новый созданный счет, но другого банка. В ходе разговора мошенник предложил потерпевшей обезопасить таким образом и сбережения ее мужа, на что женщина согласилась. Собственноручно она перечислила семейные деньги на счет, который ей предоставил псевдопредставитель банка. Лишь позже заявительница поняла, что это был аферист, а семья осталась без средств к существованию.

Следователи по указанным фактам начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми людьми, которые в телефонном разговоре представляются работниками банков или других организаций или соцслужб. Не спешите отдавать свои деньги, а сначала проверьте с кем вы имеете дело. Лучше посетите отделение банка и узнайте ответы на вопросы, которые вас интересуют, лично.