Конфликтная ситуация произошла в эти выходные в Николаеве на улице Дымова. Между братом и сестрой случилась ссора, в результате которой 49-летняя женщина схватила нож и нанесла несколько ударов 52-летнему мужчине. Поняв, что натворила, злоумышленница сразу вызвала скорую.

Система противодействия домашнему насилию: как это работает

В Центральный отдел полиции об инциденте сообщили врачи, приехавшие на вызов. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, изъяли нож и направили его на экспертизу.

За умышленное тяжкое телесное повреждение женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.