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Главная страница » Blog » Криминал » Семейные разборки плохо закончились для двух жителей Николаева

Семейные разборки плохо закончились для двух жителей Николаева

Семейные разборки плохо закончились для двух жителей Николаева
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Конфликтная ситуация произошла в эти выходные в Николаеве на улице Дымова. Между братом и сестрой случилась ссора, в результате которой 49-летняя женщина схватила нож и нанесла несколько ударов 52-летнему мужчине. Поняв, что натворила, злоумышленница сразу вызвала скорую.

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В Центральный отдел полиции об инциденте сообщили врачи, приехавшие на вызов. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, изъяли нож и направили его на экспертизу.

За умышленное тяжкое телесное повреждение женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Алина Сидорова

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