Мэр Александр Сенкевич прокомментировал ситуацию с саморозведенням Ингульского моста, которая произошла сегодня, 3 июля.

САД начала ремонтировать Ингульский мост

Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведення. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП «ЭЛУ Автодорог», которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации. Однако надеюсь, что САД как можно скорее закончат ремонт дорожного покрытия на мосту, ликвидировал аварийность. Между тем «ЭЛУ Автодорог» устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта. Сейчас надо объединить усилия для наших граждан, — сообщил Александр Сенкевич.