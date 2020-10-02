Депутаты областного совета поддержала передачу спецтехники из аэропорта «Борисполь» в собственность КП «Международный Николаевский аэропорт». Этот вопрос повторно вынесли в сессионный зал после неудачного голосования в прошлую пятницу, 25 сентября. Тогда в импровизированной сессионном зале, во дворе облсовета, руководитель николаевского аэропорта и по совместительству депутат Федор Барна посперичався по этому поводу с коллегами.

На заседании 2 октября вопрос принятия техники на баланс КП «перед международной николаевский аэропорт» было поддержано единогласно, «за» проголосовали 33 депутата.

А вот в городском совете работа в этот день не задалась. Почти через час после начала заседания в зале так и не собрался кворум. Александр Сенкевич снова объявил перерыв.