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Главная страница » Blog » Криминал » Сезон конопляного урожая: на этот раз плоды собирали в Центральном районе Николаева

Сезон конопляного урожая: на этот раз плоды собирали в Центральном районе Николаева

Сезон конопляного урожая: на этот раз плоды собирали в Центральном районе Николаева
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На выходных полицейские Центрального райотдела во время обыска в доме у 50-летнего местного жителя, проведенного по подозрению в совершении кражи, обнаружили на территории его участка посаженную коноплю, за которой хозяин тщательно ухаживал.

2020 09 14 konoplya1 1024x768 - Сезон конопляного урожая: на этот раз плоды собирали в Центральном районе Николаева

По словам мужчины, растения он выращивал для собственного употребления. Правоохранители их изъяли и отправили на экспертизу.

У жителя Вознесенска полицейские нашли два килограмма каннабиса и кусты конопли

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 1 700 до 8 500 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.

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Алина Сидорова

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