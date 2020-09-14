На выходных полицейские Центрального райотдела во время обыска в доме у 50-летнего местного жителя, проведенного по подозрению в совершении кражи, обнаружили на территории его участка посаженную коноплю, за которой хозяин тщательно ухаживал.

По словам мужчины, растения он выращивал для собственного употребления. Правоохранители их изъяли и отправили на экспертизу.

У жителя Вознесенска полицейские нашли два килограмма каннабиса и кусты конопли

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 1 700 до 8 500 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.