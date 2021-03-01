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Главная страница » Blog » Криминал » Схема «ваш родственник в полиции» продолжает работать – за сутки николаевцы отдали аферистам более 250 тысяч гривен

Схема «ваш родственник в полиции» продолжает работать — за сутки николаевцы отдали аферистам более 250 тысяч гривен

Схема «ваш родственник в полиции» продолжает работать — за сутки николаевцы отдали аферистам более 250 тысяч гривен
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Жертвами мошенников стали жители Николаева и Снигиревка. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Потерпевшим звонили неизвестные, представлялись сотрудниками полиции, сообщали, что родственники заявителей стали фигурантами уголовных производств, а для избежания ответственности нужны деньги.

26 февраля такой звонок поступил на стационарный телефон жительницы Ингульского района. Псевдополицейський рассказал пенсионерке, что якобы ее дочь, переходя дорогу, спровоцировала ДТП. Для «спасения» ее от тюрьмы необходимо заплатить деньги. Женщина согласилась, и уже через 5 минут у дверей ее квартиры ждал незнакомец, которому она лично в руки отдала все, что было — 100 тысяч гривен и 3 тысячи долларов.

В тот же день неизвестный позвонил на стационарный телефон еще одной пенсионерки с Ингульского района. Представившись начальником полиции, мошенник выманил у женщины 1 тыс. 150 долларов и 13 тыс. 500 гривен за избежание ее внуком ответственности за совершенное ДТП, где якобы пострадала девушка-пешеход.

Также в полицию обратилась и жительница Снигиревки, пенсионерка, с заявлением о том, что 26 февраля на мобильный ей позвонил человек, представившийся полицейским, и под предлогом непривлечения ее дочери к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений ребенку, завладел денежными средствами в сумме 40 тысяч гривен. Деньги потерпевшая перечисляла аферисту собственноручно через терминал банка.

По всем фактам следователи начали уголовные производства по ч. 1 и 2 ст. 190 УК «Мошенничество» и проводится расследование. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию мошенников, которые обманули пострадавших.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными при общении по телефону с незнакомцами, чтобы не стать жертвами мошеннических схем. Если разговор с неизвестными лицами оказалась подобного содержания из вышеописанных, для начала положите трубку и свяжитесь со своими родственниками, чтобы убедиться в действительности ситуации. Не спешите отдавать свои сбережения посторонним.

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Алина Сидорова

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