15 мая в Николаеве стартовал образовательный проект «Школа муниципального права». В его рамках молодым николаевцам рассказали о законодательном обеспечении и деятельности органов местного самоуправления современной Украины. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Организаторами проекта выступили ОО «Центр политического обучения», ОО «Молодежный центр научной деятельности», Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области. Он внедрен при поддержке Николаевского городского совета.

Молодым людям рассказали, что Николаев входит в Smart City Club при Министерстве цифровой трансформации, а также в ТОП-5 городов, где внедрена или внедряются такие сервисы, как Реестр территориальной общины, еМалятко, электронная карта инженерных сетей, которая позволяет отмечать разрытия, исполнителя работ по ремонту объектов благоустройства и тому подобное. Кроме этого, у жителей города есть возможность оставить электронное обращение через портал «колцентр при Николаевском городском совете» и контролировать ход их рассмотрения.

Участникам рассказали, что сегодня в городе активно работают над развитием геоинформационной системы градостроительного кадастра Николаева. В государстве рассматривается вопрос электронного суда, но еще до этой инициативы все суды, нотариусы и тех, кто должен получать персональные данные в Николаеве, подключили к Реестру территориальной общины города Николаева. Поэтому сегодня они, используя электронный ключ, могут очень быстро получить информацию, например, о месте регистрации. Таким образом, людям не придется выстаивать в очередях.

Кроме этого, участникам школы рассказали, что граждане могут легко узнать о принятых решениях Николаевского городского совета, результатах голосования, бюджетном процессе. Вся эта информация является открытой и размещена в сети Интернет.