Центральная городская библиотека для детей имени Ш. Кобера и В. Хоменко представляет выставку-квест «Шляпные приключения» для своих читателей-книголюбов, которые не могут усидеть на месте.

«Шляпные приключения» — это настоящее путешествие по страницам известных произведений. Вниманию юных читателей представили невероятно добрые и поучительные книги, отличающиеся яркими рисунками и интересным приключенческим содержанием.

Произведения этой выставки рассказывают детям о приключениях, взаимопомощи, дружбе и семейных ценностях. У каждой книги находится волшебная шляпа, которая является частью этого произведения. И эти магические шляпы творят настоящие чудеса.

Также всех пользователей библиотеки встречает гид-библиотекарь, который помогает им путешествовать по сказочной стране.

Дети играя, развиваются, а также узнают о героях книг, которые носили волшебные шляпы.

Такая выставка придаст каждому радости и удовольствия от чтения.

по информации Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета