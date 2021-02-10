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Главная страница » Blog » Культура » «Шляпные приключения»: выставка-квест в библиотеке для детей им. Ш. Кобера и В. Хоменко

«Шляпные приключения»: выставка-квест в библиотеке для детей им. Ш. Кобера и В. Хоменко

«Шляпные приключения»: выставка-квест в библиотеке для детей им. Ш. Кобера и В. Хоменко
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Центральная городская библиотека для детей имени Ш. Кобера и В. Хоменко представляет выставку-квест «Шляпные приключения» для своих читателей-книголюбов, которые не могут усидеть на месте.

«Шляпные приключения» — это настоящее путешествие по страницам известных произведений. Вниманию юных читателей представили невероятно добрые и поучительные книги, отличающиеся яркими рисунками и интересным приключенческим содержанием.

shljapy 3 1024x768 - «Шляпные приключения»: выставка-квест в библиотеке для детей им. Ш. Кобера и В. Хоменко

Произведения этой выставки рассказывают детям о приключениях, взаимопомощи, дружбе и семейных ценностях. У каждой книги находится волшебная шляпа, которая является частью этого произведения. И эти магические шляпы творят настоящие чудеса.

Также всех пользователей библиотеки встречает гид-библиотекарь, который помогает им путешествовать по сказочной стране.

shljapy 2 1024x683 - «Шляпные приключения»: выставка-квест в библиотеке для детей им. Ш. Кобера и В. Хоменко

Дети играя, развиваются, а также узнают о героях книг, которые носили волшебные шляпы.

Такая выставка придаст каждому радости и удовольствия от чтения.

по информации Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета

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Татьяна Корбун

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