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Главная страница » Blog » Власть » Штат исполнительного аппарата Николаевского облсовета увеличат на 13 человек в 2021 году

Штат исполнительного аппарата Николаевского облсовета увеличат на 13 человек в 2021 году

12 - Штат исполнительного аппарата Николаевского облсовета увеличат на 13 человек в 2021 году
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В ходе IV очередной сессии областного совета народные избранники приняли решение об увеличении численности исполнительного аппарата совета. В поддержку этого спорного вопроса в зале нашлись минимальные 33 голоса. Как говорит депутат Денис Андреев, расширение штата является логическим продолжением реформы децентрализации, когда многочисленное количество функций от государства (облгосадминистраций) переходят к органам местного самоуправления.

сюжет ТРК Сатурн

Во время пленарного заседания речь шла о том, что штат исполнительного аппарата областного совета не менялся с 2010 года. В связи с расширением функционала и увеличением полномочий, на данном этапе его численность необходимо увеличить минимум на 24 единицы.

Конечно же говоря о расширении штата речь зашла и о бюджете, из которого должны покрыть заработные платы. Именно из-за нехватки средств в бюджете численность решили увеличивать постепенно. В 2021 году на 13 единиц, а далее — в пределах имеющегося финансового ресурса.

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