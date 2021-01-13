Николаевский областной центр по гидрометеорологии предупреждает:
14 января 2021 в течение суток в Николаеве и области сохранится гололедица на дорогах, снежный накат. Уровень опасности желтый.
Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла.
Первый снег: дороги города и области под контролем
На следующие 2-3 суток синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.
Днем 15 января местами небольшой снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура от 15 января ночью и днем 2-7 градусов мороза, 16 января ночью 9-14 градусов мороза, днем 4-9 градусов мороза.
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