По состоянию на утро 19 января в Украине зарегистрировано 3 939 новых случаев заражения COVID-19. 177 украинцев умерли от последствий болезни, выздоровели — 15 052. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки госпитализации нуждался 801 украинец.

В Николаевской области загруженность «ковидных» койко-мест определена на уровне 42,7%, регион остается одним из лидеров по скорости распространения болезни. По состоянию на 19 января здесь зафиксировано 609 новых случаев заражения, 6 инфицированных умерли и еще 590 николаевцев выздоровели.