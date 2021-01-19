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Главная страница » Blog » Минздрав » Ситуация с короновирусом в Николаевской области остается не из лучших

Ситуация с короновирусом в Николаевской области остается не из лучших

Ситуация с короновирусом в Николаевской области остается не из лучших
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По состоянию на утро 19 января в Украине зарегистрировано 3 939 новых случаев заражения COVID-19. 177 украинцев умерли от последствий болезни, выздоровели — 15 052. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки госпитализации нуждался 801 украинец.

В Николаевской области загруженность «ковидных» койко-мест определена на уровне 42,7%, регион остается одним из лидеров по скорости распространения болезни. По состоянию на 19 января здесь зафиксировано 609 новых случаев заражения, 6 инфицированных умерли и еще 590 николаевцев выздоровели.

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