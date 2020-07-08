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Главная страница » Blog » Криминал » Сканерист обокрал машину в центре Николаева

Сканерист обокрал машину в центре Николаева

Сканерист обокрал машину в центре Николаева
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7 июля в полицию Центрального района обратился местный житель с сообщением о том, что из его автомобиля Honda Civic, который был припаркован возле дома по ул. Севастопольской. Из машины украли сумку телефоном, деньгами (около трех тысяч гривен) и личными документами.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность вора. Им оказался 55-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

2020 07 08 avtkr - Сканерист обокрал машину в центре Николаева

Известно, что злоумышленник открыл автомобиль путем сканирования сигнализации. По месту его жительства правоохранители изъяли сканер, а также телефон и документы потерпевшего. Деньги, по словам мужчины, он уже успел потратить.

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Алина Сидорова

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