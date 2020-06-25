На месте бывшего ледового катка возле СК «Надежда» появился скейт-парк, где ежедневно собирается много молодых людей, которые выбирают здоровый образ жизни. Они приходят сюда на тренировки, совершенствуют свои умения, общаются. На территории скейт-парка уже установлены фигуры для выполнения трюков, на столбах — новое ЛЕД-освещения, территорию убирают. Впрочем здесь есть над чем работать.





В ближайшее время на территории парка должны появиться системы видео-наблюдения, отремонтировать ливневую канализацию, фасад и установить ограждение. По крайней мере, так утверждают представители городской власти. Скейт-парк планируют усовершенствовать за внебюджетные деньги.

Прокуратура в суде оспаривает тендер на ремонт «Надежды»