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«Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова

«Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова
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12 марта в Муниципальной выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств открылась выставка работ известного художника, заслуженного художника Украины, изобретателя гелиографити Владимира Бахтова.

Владимир Александрович — выдающийся художник, имя которого известно далеко за пределами нашей страны. Произведения художника хранятся в Третьяковской галерее, Министерстве культуры Украины и России, Национальном музее Сербии, Дирекции выставок Союза художников Украины, Национальном художественном музее, в коллекции Берлинского инвестиционного банка, в частных коллекциях США, Греции, Италии, Германии, Бельгии, Франции.

bahtov 3 1024x869 - «Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова
Фото ММР

Техника офорт, в которой выполнены представленные на выставке работы, требует сложных технологических процессов. Офорт печатается с металлической формы, при этом оттиск каждый раз будет иным.

bahtov 2 1024x852 - «Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова
Фото ММР

Ни в коем случае нельзя ошибаться, ведь за несоблюдение процессов доска будет испорчена. В Николаеве в такой технике никто не работает, — добавила модератор мероприятия Александра Филоненко.

Большинство представленных офортов художник создал в 1981 — 1987 годах.

bahtov 4 1024x825 - «Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова
Фото ММР

Здесь и горячий степь Причерноморья, и лесу Гилеи, и сказочные большие и малые реки. Почти 30 лет я живу в той же Ольвии, откуда начал свое путешествие безымянный Одиссей из поэмы Лины Костенко, — рассказал Владимир Бахтов.

bahtov 5 1024x912 - «Скифская Одиссея»: в Муниципальном выставочном зале проходит выставка работ Владимира Бахтова
Фото ММР

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что представленная выставка — это уникальное мероприятие, где сочетаются поэзия и живопись. Ведь, как известно, Владимир Бахтов стал автором иллюстраций новой книги поэтессы Лины Костенко «Скифская Одиссея».

Экспозиция будет действовать до 21 марта.

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Татьяна Корбун

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