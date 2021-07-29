28 июля исполком согласовал решение о размере ежемесячной платы и установления дополнительных льгот за обучение в художественных школах Николаева на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
С 1 сентября ежемесячная родительская плата за обучение детей в художественных школах составит:
- фортепиано — 330 грн;
- гитара, вокал — 400 грн;
- струнно-смычковые — 280 грн;
- духовые, ударные инструменты — 280 грн;
- хоровое — 250 грн;
- театральное отделение — 270 грн;
- хореография — 300 грн;
- баян, аккордеон, домра, балалайка, бандура — 250 грн;
- художественное отделение в школах искусств и ДМШ № 8 — 320 грн;
- детская художественная школа — 350 грн.
Кроме того, дополнительные льготы по плате за обучение в размере 100% предусмотрены для таких категорий:
- детям военнослужащих Вооруженных Сил Украины срочной и контрактной формы службы и работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- детям, родители которых являются участниками боевых действий в ООС (АТО) детям, родители которых погибли (умерли) во время участия в ООС (АТО) детям, родители которых являются участниками боевых действий на территории других стран.
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