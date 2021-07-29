28 июля исполком согласовал решение о размере ежемесячной платы и установления дополнительных льгот за обучение в художественных школах Николаева на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

С 1 сентября ежемесячная родительская плата за обучение детей в художественных школах составит:

фортепиано — 330 грн;

фортепиано — 330 грн; гитара, вокал — 400 грн;

гитара, вокал — 400 грн; струнно-смычковые — 280 грн;

струнно-смычковые — 280 грн; духовые, ударные инструменты — 280 грн;

духовые, ударные инструменты — 280 грн; хоровое — 250 грн;

хоровое — 250 грн; театральное отделение — 270 грн;

театральное отделение — 270 грн; хореография — 300 грн;

хореография — 300 грн; баян, аккордеон, домра, балалайка, бандура — 250 грн;

баян, аккордеон, домра, балалайка, бандура — 250 грн; художественное отделение в школах искусств и ДМШ № 8 — 320 грн;

художественное отделение в школах искусств и ДМШ № 8 — 320 грн; детская художественная школа — 350 грн.

Кроме того, дополнительные льготы по плате за обучение в размере 100% предусмотрены для таких категорий:

детям военнослужащих Вооруженных Сил Украины срочной и контрактной формы службы и работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей;

детям военнослужащих Вооруженных Сил Украины срочной и контрактной формы службы и работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; детям, родители которых являются участниками боевых действий в ООС (АТО) детям, родители которых погибли (умерли) во время участия в ООС (АТО) детям, родители которых являются участниками боевых действий на территории других стран.