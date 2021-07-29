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Главная страница » Blog » Общество » Сколько будет стоить обучение детей в художественных школах и у кого есть право на льготы

Сколько будет стоить обучение детей в художественных школах и у кого есть право на льготы

hudozhnik - Сколько будет стоить обучение детей в художественных школах и у кого есть право на льготы
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28 июля исполком согласовал решение о размере ежемесячной платы и установления дополнительных льгот за обучение в художественных школах Николаева на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

С 1 сентября ежемесячная родительская плата за обучение детей в художественных школах составит:

  • фортепиано — 330 грн;
  • гитара, вокал — 400 грн;
  • струнно-смычковые — 280 грн;
  • духовые, ударные инструменты — 280 грн;
  • хоровое — 250 грн;
  • театральное отделение — 270 грн;
  • хореография — 300 грн;
  • баян, аккордеон, домра, балалайка, бандура — 250 грн;
  • художественное отделение в школах искусств и ДМШ № 8 — 320 грн;
  • детская художественная школа — 350 грн.

Кроме того, дополнительные льготы по плате за обучение в размере 100% предусмотрены для таких категорий:

  • детям военнослужащих Вооруженных Сил Украины срочной и контрактной формы службы и работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • детям, родители которых являются участниками боевых действий в ООС (АТО) детям, родители которых погибли (умерли) во время участия в ООС (АТО) детям, родители которых являются участниками боевых действий на территории других стран.
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Алина Сидорова

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